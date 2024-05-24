9孔ひょうたん笛（九孔 葫芦丝) フルス/hulusi

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9孔ひょうたん笛(フルス)一番上の穴、回転させ塞ぐことで、8孔フルスになります。(直輸入価格で1万５千円ほどでした。)家庭保管のため、「未使用に近い」としておりますが、未使用品です。調性表示の下の部分に線が入っていますが、割れていません、これは購入当時からで、正常品とのことです。B♭管禁煙環境でペットもいません。---------複数の詐欺通販サイトに当方の写真・文が盗用されています。「写真無断使用・著作権侵害」2023.確認