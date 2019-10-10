JINS×刀剣乱舞 コラボ 三日月宗近

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商品詳細
JINSと刀剣乱舞コラボのメガネです購入後、開封せず、暗所にて保管しておりました新品未使用になります今回出品するにあたり、初めてケースから出しました水濡れ防止をして発送いたします無料レンズ交換の期間は過ぎています度数を入れたい場合はご購入者様ご自身で行ってください光の関係で薄く見えますが、色あせはしておりませんほかの商品とまとめて購入する場合少し値引きします購入したので、箱に入って届きましたメガネケースは最初から袋には入っておりませんでしたが、汚れなどはありません素材...プラスチックJINSコラボメガネ刀剣乱舞三日月宗近
http://narcologia.ru/goods/reflector57264.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate110277.html
http://narcologia.ru/goods/mythic506135.html
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