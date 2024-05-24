SUZUKI 大正琴 あゆ TES-151

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メーカー：SUZUKI型 番 ：大正琴 あゆ TES-151・現状品になります。・音出ました、その他詳細未確認 電源ケーブル断線気味ですハードケースの取手4箇所全て針金で留められています・本体、電源ケーブル、ハードケースジャンク品扱いとさせて頂きますので、保証は一切対応致しかねますので、ご了承下さいませ。※佐川急便より配送予定です