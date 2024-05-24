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SUZUKI 大正琴 あゆ TES-151
商品番号 T95637490841
商品名

SUZUKI 大正琴 あゆ TES-151
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：SUZUKI型　番　：大正琴　あゆ　TES-151・現状品になります。・音出ました、その他詳細未確認　電源ケーブル断線気味ですハードケースの取手4箇所全て針金で留められています・本体、電源ケーブル、ハードケースジャンク品扱いとさせて頂きますので、保証は一切対応致しかねますので、ご了承下さいませ。※佐川急便より配送予定です
http://narcologia.ru/goods/recycling625014.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador494506.html
http://narcologia.ru/goods/composite665354.html
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弦新品交換済み】スズキ 大正琴 あゆ TES-151-
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