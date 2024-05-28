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- 平安 祥堂 染付金襴手 台子 皆具 水指 建水 杓立 蓋置 茶道具【k2634】
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商品詳細
【サイズ】水指…口径(内)14cm、口径(外)16.3cm、 高さ17cm建水…口径(外)15cm、口径(外)13cm、 高さ7.8cm杓立…口径(外)5.5cm、胴径9cm 高さ18.5cm蓋置…巾6.3cm、高さ5.5cm全て、目立つ傷なく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual941946.html
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