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平安 祥堂 染付金襴手 台子 皆具 水指 建水 杓立 蓋置 茶道具【k2634】
商品番号 F20817239001
商品名

平安 祥堂 染付金襴手 台子 皆具 水指 建水 杓立 蓋置 茶道具【k2634】
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】水指…口径(内)14cm、口径(外)16.3cm、　　　高さ17cm建水…口径(外)15cm、口径(外)13cm、　　　高さ7.8cm杓立…口径(外)5.5cm、胴径9cm　　　高さ18.5cm蓋置…巾6.3cm、高さ5.5cm全て、目立つ傷なく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual941946.html
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http://narcologia.ru/goods/insignificant762782.html
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