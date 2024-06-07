茶道具　炉・風炉　一双　真塗　長板

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商品詳細
茶道具 炉・風炉 一双 真塗 長板傷や汚れなどあり家保管の中古品であることをご了承いただける方にお願い致します。※写真①は炉用、②は風炉用のものとなります。
http://narcologia.ru/goods/stage800997.html
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