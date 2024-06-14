サクラバラ、絵画原画抽象画、銀河鉄道b4

切り絵です。b4サイズです。購入前にコメント下さいね。写真でもご存知の様に、色画用紙を重ねて貼り合わせてますので、額縁に入れると立体感があり、とても素敵ですよ。他の書き物作品と比べて手間が数倍かかっておりますので、お値段は高く付けさせて頂いております。キチンとした正装額縁は相手様の好みに合わせるのが難しく、トラブル回避の為取り扱っておりません。なので簡易的な額縁は付けさせて頂きます。納得頂けた方のみ、お待ちしてます。#CHANEL切り絵の森



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