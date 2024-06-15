黒炎の支配者　バラパック　40パック

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商品詳細
ポケモンカード黒炎の支配者バラパック40パックです！2〜10p限の家電量販店、コンビニで購入したものを合わせたものになります。欲しかったカードが出てくれた為、残ったパックの出品となります。封入率は通常とは異なりますのでご了承下さいませ。中身での評価はご遠慮ください。オマケお気持ち程度ですがおつけします。新品未開封であり、すり替え等防止の為、返品・返金はお断りしております。配送は折れ水濡れ等、きちんと対策をさせていただきます。気になる事がありましたら、コメントにて宜しくお願いいたします！
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