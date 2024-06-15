

【真作】大覚寺/乃村龍澄/青松多寿色/茶道具茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-635 | フリマアプリ ラクマ



【真作】大覚寺/乃村龍澄/青松多寿色/茶道具茶掛/禅語/掛軸☆宝船☆AB-635



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【真作】【参考】大覚寺/乃村龍澄【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付で記念が入っております。 軸丈 縦 194cm× 幅 50cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。