greco blubber ブルーバー ワウペダル vox crybaby

Grecoグレコ70年代初期モデルワウペダルBlubberブルーバーCryingBabyMachineです。シリアルナンバー30776動作確認済み踏み心地は良好ですが、50年程前の商品ですので、ご理解の上ご購入ください。今では希少商品ですので、この機会に是非‼️【商品サイズ】幅10.5cm長さ25cm高さ7cm素人採寸のため、若干誤差がある場合がございます。ご了承ください。※パソコンやカメラの関係上、実際の色と異なって見える場合もございます。ご了承ください。使用時LEDが光るようにしています。アダプターでも使えるようにしています。付属品はありません。



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