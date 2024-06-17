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greco blubber ブルーバー ワウペダル vox crybaby
商品番号 G63012494250
商品名

greco blubber ブルーバー ワウペダル vox crybaby
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,720 円
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商品詳細

Grecoグレコ70年代初期モデルワウペダルBlubberブルーバーCryingBabyMachineです。シリアルナンバー30776動作確認済み踏み心地は良好ですが、50年程前の商品ですので、ご理解の上ご購入ください。今では希少商品ですので、この機会に是非‼️【商品サイズ】幅10.5cm長さ25cm高さ7cm素人採寸のため、若干誤差がある場合がございます。ご了承ください。※パソコンやカメラの関係上、実際の色と異なって見える場合もございます。ご了承ください。使用時LEDが光るようにしています。アダプターでも使えるようにしています。付属品はありません。
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