新品未使用品　完品　会津　宗像窯　宗像　鉄釉窯変鉢　7代目　宗像　亮一　作

2023年最新】宗像亮一の人気アイテム - メルカリ

忠之助商店 / 宗像窯(八代 宗像利浩) 利鉢 7寸鉄釉

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◇◇『宗像亮一』作 白釉青流 汲出碗(湯呑/ぐい呑) 宗像窯/七代目/会津 ...

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