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- 新品未使用品 完品 会津 宗像窯 宗像 鉄釉窯変鉢 7代目 宗像 亮一 作
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商品詳細
8500→7500当時のパンフレットや木箱ビニール袋まで残っています。新品未使用極美品ではありますが古いものですのでご理解の上購入検討よろしくお願いします。23cm×6cm種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/stage447997.html
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