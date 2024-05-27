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新品未使用品　完品　会津　宗像窯　宗像　鉄釉窯変鉢　7代目　宗像　亮一　作
商品番号 H58000696563
商品名

新品未使用品　完品　会津　宗像窯　宗像　鉄釉窯変鉢　7代目　宗像　亮一　作
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8500→7500当時のパンフレットや木箱ビニール袋まで残っています。新品未使用極美品ではありますが古いものですのでご理解の上購入検討よろしくお願いします。23cm×6cm種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/stage447997.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial402216.html
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