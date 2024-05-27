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最終価格　スターロード\u0026ロケット　SHFiguarts 新製品　新品未開封
商品番号 L60971008556
商品名

最終価格　スターロード\u0026ロケット　SHFiguarts 新製品　新品未開封
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターロード\u0026ロケットのフィギュアがペアで二体セットになっています　　SHFiguarts製　新製品　新品未開封品　定価12100円Amazonで誤った購入してしまった為、出品します。写真に有る通り新品の未開封品ですが、細かい点や神経質な方は購入をお控え下さい。Amazonでは多少割引価格で購入しましたが、メルカリの手数料と送料込みの為、最終価格として、値下げは対応出来ませんので宜しくお願い致します。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/voiceless323259.html
http://narcologia.ru/goods/moisture164869.html
http://narcologia.ru/goods/septet771619.html
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