最終価格 スターロード\u0026ロケット SHFiguarts 新製品 新品未開封 ...

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スターロード\u0026ロケットのフィギュアがペアで二体セットになっています SHFiguarts製 新製品 新品未開封品 定価12100円Amazonで誤った購入してしまった為、出品します。写真に有る通り新品の未開封品ですが、細かい点や神経質な方は購入をお控え下さい。Amazonでは多少割引価格で購入しましたが、メルカリの手数料と送料込みの為、最終価格として、値下げは対応出来ませんので宜しくお願い致します。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12