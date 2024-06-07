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- ♥️希少 バンドーレン B♭クラリネット マウスピース ブラック・ダイヤモンド
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商品詳細
返金保証初期不良がございましたらメルカリのシステムどおり受け取り評価前にご連絡ください。全額返金させていただきます(^^)土、日、祝日は発送できませんm(__)m♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ご覧いただきありがとうございます。プロフィールも読んでいただけたら嬉しいです(^^)♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️送料無料の大特価セール中です(^_^)v♥️♥️♥️♥️♥️♥️大特価♥️♥️♥️♥️♥️♥️即購入も大歓迎です(^^)☆彡商品説明:希少なバンドーレンB♭クラリネットマウスピース『ブラック・ダイヤモンド・エボナイト』になります。(*^^*)中古品ですので、使用に伴う擦れなどはありますが、欠けや破損はありません。まだまだ、ご利用頂けます。(*^^*)商品名:バンドーレンB♭クラリネットマウスピース『ブラック・ダイヤモンド・エボナイト』型式:BD5詳細:付属品は写真に写っているものになります。(^^)写真をご確認ください。発送は、プチプチでくるんで段ボールで梱包してお送りいたします。(^^)その他わからないことはお気軽にコメントください(^^)お待ちしておりますm(__)m#ONLYノブエバンドーレンB♭クラリネットマウスピース『ブラック・ダイヤモンド・エボナイト』
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http://narcologia.ru/goods/Persia143188.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation862721.html
バンドレン B♭クラリネットマウスピース ブラックダイヤモンド
バンドーレン B♭クラリネット マウスピース 『ブラック・ダイヤモンド・エボナイト』
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