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ディクソニアアンダルティカ　曲がり　大株
商品番号 K91001234788
商品名

ディクソニアアンダルティカ　曲がり　大株
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 29,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディクソニアアンダルティカの大株曲がり個体です！当方では半室内管理で冬越しも難なく出来ました。サイズは、土から幹の先端で1.1mです。曲がってますので幹の全長はもっと有ります！背景の窓枠が2400サイズになりますのでサイズ感が分かるかと思います。只今玄関アプローチ内にて3年間、地植えしておりました。発送時は葉をカットしての抜苗にて佐川大型便での発送となります。よろしくお願いします。
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