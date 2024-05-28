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ペディグリー缶＆パウチセット
商品番号 A52293178930
商品名

ペディグリー缶＆パウチセット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未開封品】ペディグリー　成犬用　総合栄養食　　ドッグフード　パウチ＆缶詰セット　●ビーフ　緑黄色野菜入り130g×10袋　賞味期限2024/8/15●ビーフ　緑黄色野菜入り　3個入り（70g）×2袋　賞味期限2024/10/30●ビーフ　緑黄色野菜入り　400g×23缶　賞味期限2024/10/11　フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···パウチウェットタイプと缶詰ウェットタイプ
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http://narcologia.ru/goods/preference952038.html
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