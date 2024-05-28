ペディグリー缶＆パウチセット

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商品詳細
【新品未開封品】ペディグリー 成犬用 総合栄養食 ドッグフード パウチ＆缶詰セット ●ビーフ 緑黄色野菜入り130g×10袋 賞味期限2024/8/15●ビーフ 緑黄色野菜入り 3個入り（70g）×2袋 賞味期限2024/10/30●ビーフ 緑黄色野菜入り 400g×23缶 賞味期限2024/10/11 フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···パウチウェットタイプと缶詰ウェットタイプ
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