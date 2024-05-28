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ヒルズ犬用消化ケア24缶
商品番号 X29603267123
商品名

ヒルズ犬用消化ケア24缶
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

ヒルズ犬用療法食消化ケアi/dローファットチキン＆野菜入りシチュー156g24缶賞味期限2024.9パッケージにへこみ、シワや傷があります。発送は使用済み段ボールや紙袋等を使用します。ご理解いただける方のみ、ご検討をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message269827.html
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