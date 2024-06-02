PETECH油圧式トリミングテーブル　品

PETECH油圧式トリミングテーブル 中古品※私の勘違いで送料8600円の所、5000円と思っていました。ですがお値段上げずにします。その為お値下げも出来ません(*˙̦꒳˙̦*)ਭમませƕ‧̣̥̇愛犬の病気治療費に充てたいので宜しくお願いしますm(__)mPETECH(ペテック)の油圧式トリミングテーブルです。かなり洗浄しましたが、天板の染み付いた汚れは取れませんでした。あちこち錆あります。だいぶ使い込んでいますが、まだまだ現役です。コンセント動作確認済みです。足踏み操作にてテーブルの昇降動作は確認済みです。当人152cm、1番低い高さで使いやすかったです。大型商品の為「たのメル便」で発送予定です。あくまでも中古品の為、細かい事が気になる方はご遠慮下さい。サイズ油圧式トリミングテーブル（昇降テーブル）メーカー：PETECH/ペテック昇降操作：足踏み式外形寸法（mm/約)：W725×D540×H765～1010テーブル台面寸法（mm/約)：W725×D453ベースサイズ：約φ530mm重さ:約35kg位#ペテック#PETECH#油圧式トリミングテーブル#トリミングテーブルペットの大きさ···中型



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