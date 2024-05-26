フィフィアンドロメオ　アヒルタンクトップ

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商品詳細
大人気のアヒルシリーズストレッチ効いた生地のタンクトップです。ナイガイ製です。サイズはXS平置き⚫︎首9⚫︎胴11⚫︎着丈21素人採寸です、多少の誤差はご了承下さい。購入後、自宅保管していました。喫煙者はおりません。#パリエロ#ピンクゴールド#フィフィアンドロメオ#fifiandromeo#アトリエgg#ブルーブルーブルー#bluebleubleue#リトルリリー#ブルブブ#bulbubu#designf#デザインf#チワワ#プードル用品の種類···服・アクセサリー用品犬用服のタイプ···タンクトップ
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