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フィフィアンドロメオ　アヒルタンクトップ
商品番号 U53279546809
商品名

フィフィアンドロメオ　アヒルタンクトップ
ブランド名 フィフィアンドロメオ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のアヒルシリーズストレッチ効いた生地のタンクトップです。ナイガイ製です。サイズはXS平置き⚫︎首9⚫︎胴11⚫︎着丈21素人採寸です、多少の誤差はご了承下さい。購入後、自宅保管していました。喫煙者はおりません。#パリエロ#ピンクゴールド#フィフィアンドロメオ#fifiandromeo#アトリエgg#ブルーブルーブルー#bluebleubleue#リトルリリー#ブルブブ#bulbubu#designf#デザインf#チワワ#プードル用品の種類···服・アクセサリー用品犬用服のタイプ···タンクトップ
http://narcologia.ru/goods/approximate238020.html
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