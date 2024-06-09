限定特価‼️ 3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ Lサイズ



好評再入荷】 [即日発送]ペットキャリー 折りたたみ L 81*59*59cm ４面 ...



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ L ...



限定特価‼️3WAY ポータブル ペット ソフトクレート ソフトケージ L ...



Amazon.co.jp: ベーシックL 犬用クレート グリーン ペットキャリー ...



Amazon | life_mart ペットケージ 【 大型犬用 83cm×58cm×58cm ...



Amazon.co.jp: ベーシックL 犬用クレート グリーン ペットキャリー ...



Petsfit ペットハウス ソフトクレート 犬 クレート 中型犬 小型犬 猫 ...



犬用キャリーバッグ カート ソフトクレートの人気商品・通販・価格比較 ...



Petsfit ペットハウス ソフトクレート 犬 クレート 中型犬 小型犬 猫 ...

⭐️ご覧頂きありがとうございます⭐️#miaショップ★在庫限り★匿名配送！★新品未使用(検品\u0026撮影のため開封はしています)★送料無料！★即購入OKです！✅ご購入前にプロフィールをご覧下さい(•͈·̮•͈)-----✧商品説明✧-----【新型ペットクレート】独特の折り畳み式デザインで、4つのバックルを締めたり解除したりするだけで簡単に取り付け・保管可能。他のペットクレートやコンテナと比較して、軽量かつ持ち運びが簡単で工具不要。組み立ても素早く出来ます。市販のコンテナより30％以上の省スペース！【サイズ・素材】⚪︎Lサイズ展開時：長83cm×幅59cm×高59cm収納時：長59cm×幅59cm×高12cm素材：600D防水オックスフォード／メッシュ部分：ナイロン製／フレーム：鉄製耐荷重：15kgまで対応可能カバーは取り外し洗濯可能。ペットを健康的に保護します。【ペット思いのデザイン】①4面出入口には通気性の良いメッシュが使用されており、暑くなったり蒸れたりすることがなく、またペットの様子を確認できるため安心です。②ロック付きジッパーで安全面もばっちりです。③底部にはクッションが備わっており、長旅でも快適。④取り外し可能なカバーで丸洗いも可能です。⑤側面のポケットにはおやつや小物を収納できます。⑥中に飛び出し防止リードが付属しており、より安全に使用できます。【細部も完備】四隅に衝撃吸収パッドを設置。ケガを予防すると共に家具や車内も保護します。また、四方の通気性のあるメッシュはすべて巻き上げ可能で、ペットが自由に出入りできます。【室内外兼用で色々な場面で活躍】屋内・屋外・トレーニング・旅行など幅広い用途に合うポータブル折りたたみ式のペットケージです。旅行中の車にも使用でき、持ち運びに便利なデザインです。猫、犬、フェレット、ウサギなどのペットに対応しています。ペットソフトクレートソフトケージペットハウスカバー取り外せる4面メッシュ出入口折りたたみ式ロック付きファスナー鉄フレーム600D防水オックスフォード洗濯可能猫犬兼用(L,グレー)030.2607