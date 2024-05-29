【美品】ジャスグリッティー　バックリボンチュニックブラウス



JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ... JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ...



JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ... JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ...



JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ... JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ...



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ）



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （白） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （白）



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ）



JUSGLITTY - ジャスグリッティー バック リボン チュニック ブラウス ... JUSGLITTY - ジャスグリッティー バック リボン チュニック ブラウス ...



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （ストライプ）



JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ... JUSGLITTY（ジャスグリッティー）の「バックリボンチュニックブラウス ...



JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ... JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ...



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク）



JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ... JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ...



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク）



ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク） ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニックブラウス （オレンジピンク）



JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ... JUSGLITTY - ジャスグリッティー JUSGLITTY バックリボンチュニック ...

2回着用のみ、着用機会もないので出品いたします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地STORY2021年5月発売号掲載定価17,600円ふんわり広がるボリュームシルエットが、愛らしい表情を振りまくチュニックブラウス。リボンを結んだバックネックやティアード切替えを入れることで、メリハリと豊かな表情をプラス。気になるラインをカバーしつつ、印象的に魅せてくれるワザありな1枚は、デイリーユースも加速すること間違いなし。小さく畳んで発送いたしますので、シワについては、ご容赦願います。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地