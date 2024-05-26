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【人気】LACOSTE Tシャツ　半袖　ビックロボ　可愛い　おしゃれ
商品番号 L98602253329
商品名

【人気】LACOSTE Tシャツ　半袖　ビックロボ　可愛い　おしゃれ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入OK★24時間以内匿名発送★【フォロワー様限定割引してます】お気軽にお問い合わせください︎●商品●✔︎︎︎︎ブランド：LACOSTEラコステ✔︎︎︎︎アイテム：Tシャツ　半袖✔︎︎︎︎色：グレー　ブルー　灰色　青色✔︎︎︎︎柄：ビックロボ　ビックプリント✔︎︎︎︎サイズ：S・着丈：64・身幅:45・肩幅：41・袖丈：18※平置き実寸(cm)素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。✔︎︎︎︎状態シミ、汚れ等なくまだまだ着れる商品です！⚠︎︎訳あり箇所⚠︎︎現状は写真にて十分にご確認ください●割引●✧✧フォロワー様特典－５%✧✧おまとめ割トータル金額より－１０％出品一覧\u003e\u003e#チップリストカテゴリ一覧\u003e\u003e#チップレディース購入前にコメント頂ければお値段変更させて頂きます●梱包●エコ梱包、簡易梱包にて発送します発送方法によっては圧縮や畳みシワにご理解ください●その他●※撮影小物は付きません詳しくはプロフィール欄に記載してますので一読ください◾︎中古品について保管時の匂いや状態なども含め、古着にご理解のある方のご購入をよろしくお願い致します新品同様をお求めの方はこちらのお品は不向きかと思われます◾︎こちら＂１点物＂となりますお値段交渉中でも、提示価格でご購入された方を優先させていただきます最後までご覧頂きありがとうございます
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