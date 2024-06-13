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【美品/最安値】トップス　サマーニット
商品番号 S67161215710
商品名

【美品/最安値】トップス　サマーニット
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド…ESTNATIONカラー···ブラックフレンチスリーブです。何度か着用してますが、クリーニング済です。（タグは取ってしまってます）当時２万円程で購入しました。
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