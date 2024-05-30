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商品詳細
必ずプロフィールをお読み下さい。２度ほど使用しました。細かいことを気にされる方はご遠慮下さい。たて約１７cm/よこ約２２cmマチ約７、５cm前にポケット１箇所、内側に２箇所ポケットがあります。とっても可愛い花柄です。圧縮して発送させて頂きます。持ち手はバッグの中に入れさせて頂きます。他にもフェイラーの「新品」ハンカチ、巾着、ポーチも出品しています。宜しくお願い致しますm(__)m#フェイラー#FEILER#バッグ#ミニバッグ#トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/perforce269565.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic961612.html
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FEILER MAGAZINE 詳細 | フェイラー(FEILER)オフィシャルブランドサイト
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