FELTED コート L

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商品詳細
ジャーナルスタンダードで購入しました。ほとんど着ていません。とても綺麗です。フードが離脱できます。これからの時期に活躍するコートです。サイズ(平置)‥L(着丈95身幅47肩幅38※素人寸法ですので、多少誤差があります)着丈···ロング素材···ウールフード···フードあり（取外し可）季節感···冬配送は簡易包装で送らせていただきます。質問お待ちしてます。
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