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エンフォルド　コクーンコート　8分袖
商品番号 S34567075689
商品名

エンフォルド　コクーンコート　8分袖
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド※エンフォルドサイズ※36（着丈83.身幅67）カラー※ダークネイビー8部袖のコクーンシルエットのコートです。袖からニットが見えて、可愛いです。　気に入って着ていたので、全体的に毛玉、繊維の付着、毛羽立ち、生地擦れがございます。　目立つような汚れや破れはありません。　着用感がございますので、お安めに出品しています。状態をご理解のうえ、ご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire856389.html
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