エンフォルド　コクーンコート　8分袖

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ブランド※エンフォルドサイズ※36（着丈83.身幅67）カラー※ダークネイビー8部袖のコクーンシルエットのコートです。袖からニットが見えて、可愛いです。 気に入って着ていたので、全体的に毛玉、繊維の付着、毛羽立ち、生地擦れがございます。 目立つような汚れや破れはありません。 着用感がございますので、お安めに出品しています。状態をご理解のうえ、ご購入お願いします。