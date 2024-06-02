【希少✨️】クレージュ Courreges ワンショルダー エナメル ブラック

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ご覧頂き誠にありがとうございます(•ᴗ•)コメント無しの即購入OKです！〓商品概要〓▶ブランド:Courregesクレージュ▶詳細:鞄レザーバックハンドバッグパーティバッグ冠婚葬祭エナメルパテントレザー金具ロゴシルバー金具某有名リサイクルショップにて購入させて頂きました商品なので、本物鑑定済みです。【商品紹介】・長財布、折り財布、ポーチ、スマートフォンなどもすっぽり入ります♪▶商品状態:ヴィンテージ品の為、保管による小さな凹み、裏側に小さな傷がございますが、ほとんど目立たず、まだまだご使用いただける状態です！▶カラー:ブラック黒▶素材:エナメル※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承下さい(*__)▶サイズ◀横22.5×縦12×マチ4cm※素人採寸の為、多少の誤差が生じます(*__)▶仕様◀・メインポケット×1・オープンポケット×2▶付属品◀・取扱説明カード×1－－－配送について－－－▶基本1~2日でヤマト運輸にてプチプチで包み、紙袋又はダンボールで発送させていただきます！▶全国送料無料です♪－－－－－－－－－－－－✨沢山の商品を出品しておりますので是非！✨【#エルアイシーモール】管理番号:S0011