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新品未使用タグ付き★アンダーカバー★半袖ポロシャツ
商品番号 D32842685610
商品名

新品未使用タグ付き★アンダーカバー★半袖ポロシャツ
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きのundercoverのポロシャツです。購入しましたが出番がないので出品します。表記サイズは1です。S〜Mくらいだと思います。半袖というよりかは五分丈くらいかもしれません。前の裾野部分に少し凸がありましたが、購入時からだと思われます。新品ですが長期自宅保管しておりましたので、ご理解ご了承してくださる方のご購入をお待ちしております。❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥　他にも大人服を出品しています　　#キティの大人服　よろしければご覧ください☺︎❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥+:;;;:+❥❥❥ヒステリックグラマー
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