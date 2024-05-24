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オフィス　ブラウス　半袖
商品番号 I31427494018
商品名

オフィス　ブラウス　半袖
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です♡２点セットになります♡ポリエステル100%サイズ‥９号カラー‥薄いブルー、薄いピンク首元のリボンは取り外し可能です♡即購入可能です♡
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