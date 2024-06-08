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DSQUARED2 ICON チロ CIRO ホワイト
商品番号 K49828490478
商品名

DSQUARED2 ICON チロ CIRO ホワイト
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏⚪︎ポイント:21SS2021年モデルICONアイコンチロCIROホワイト白色気に入って何度かきていた為使用感はありますがプリントのひび割れはありませんうでのところが少し汚れていますが着ている状態だとあまり目立ちませんご了承いただける方のみご購入下さい✨
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