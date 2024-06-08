DSQUARED2 ICON チロ CIRO ホワイト

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏⚪︎ポイント:21SS2021年モデルICONアイコンチロCIROホワイト白色気に入って何度かきていた為使用感はありますがプリントのひび割れはありませんうでのところが少し汚れていますが着ている状態だとあまり目立ちませんご了承いただける方のみご購入下さい✨



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