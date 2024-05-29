クリスチャンディオールのブラウス

素材 綿100％サイズ 着丈60cm 袖丈58cm 身幅45cm 平置き自己採寸の為多少誤差が有ります。日本の９号と同じ位です。数年前にデパートで購入しましたがサイズ合わなくなり出品しました。



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