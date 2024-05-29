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クリスチャンディオールのブラウス
商品番号 D73594932423
商品名

クリスチャンディオールのブラウス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材　綿100％サイズ　着丈60cm　袖丈58cm　　　　　身幅45cm　平置き自己採寸の為多少誤差が有ります。日本の９号と同じ位です。数年前にデパートで購入しましたがサイズ合わなくなり出品しました。
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