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ポケモンカード　大人気パック　ポケモンカード151 20パックセット
商品番号 I36496604478
商品名

ポケモンカード　大人気パック　ポケモンカード151 20パックセット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード1511BOX分ポケモンカード　スカーレット\u0026バイオレットポケモンカード15120パック　新品未開封購入制限がある店より購入した1BOX分(20パック)となります。BOXの封入率とは異なるのでご理解のほどよろしくお願いいたします。中身での評価はお控え下さい。パックのみの発送となりますので、パックを緩衝材で包み、トラブル防止の為追跡便、匿名発送いたします。検索用#トレーディングカード#トレカ#ゲーム#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカード151#151#クレイバースト#スノーハザード#新品未開封#シュリンク付き#シュリンク無し#BOX販売#ボックス#パック#バイオレット#スカーレット#イーブイヒーローズ#エリカsr#エリカsar
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