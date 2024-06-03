

crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍



crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍 crocodile クロコダイル 長袖シャツ 先染チェック マオカラー 刺繍

カラー···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、秋、冬ご覧いただきありがとうございます♡♡♡素敵なご縁がありますように✨お取引に関してはプロフィール欄も合わせてご一読お願いしますm(__)m他にも色々出品していますよかったら覗いてみて下さい(˃̵ᴗ˂̵)#みぃの箱_クロコダイル一覧#みぃの箱_シャツ一覧#みぃの箱_チェック柄一覧☘️商品説明小さめチェックでコーディネートしやすいと思います日本製胸元ロゴ刺繍入り長袖着丈は短め身幅広めマオカラー柔らかい素材☘️レディース;☘️ブランド；crocodileクロコダイル ☘️カラー；レンガ系☘️素材；綿100%☘️サイズ；記載なし⚠️実寸；サイズ感はブランドや物によってもかわりますので、実寸もご参考ください。平置き素人採寸につき多少誤差あるかと思います ご了承くださいませ着丈 約57cm肩幅 約40cm身幅 約52cm袖丈 約56cmゆき丈 約cm袖口幅 約cm☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ご購入前に一読お願いいたします↓※出品時、発送前に確認しておりますが、見落としがある場合もございます。評価の前にコメントにてご連絡をお願いいたします※お悩み中、交渉中であっても、メルカリルールに基づき ご購入いただいた方が優先となりますのでご了承下さい。※画像10枚の制限で伝わりきれない場合もあると思います。気になる部位の画像をご希望の場合は遠慮なくお申し付け下さい。※写真は照明や自然光の影響などもあり全く同じ写りにはできかねます、またモニターによって見え方もかわります。ご了承くださいませ。※キズや汚れ等なるべく見落としがないように心がけてはいますが、完璧ではありません古着は使用感もあり、洗濯も幾度かされてます、くれぐれも神経質な方はご遠慮下さいまた着用回数、洗濯回数は判りかねます、ご質問にはお答えできませんのでご了承下さい。最後までお読みいただきありがとうございますm(__)m☘️☘️☘️