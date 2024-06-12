美品　トゥービーシック　半袖カットソー　ボーダー　ボウダイ　三陽商会　S相当

商品番号IDe2085森37②コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅 約30身幅 約37袖丈 約15着丈 約52・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。



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