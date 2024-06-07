AMERI★LINEY SOUTIEN COLLAR COAT税込26,400円

AMERIで購入した、ベルト付きスプリングコートです。何度か着用しましたが、目立った使用感なくまだまだ綺麗な状態です。ベルトあり、なしどちらでも可愛いですよ＾＾保管時のシワあり◆商品説明春らしいピンストライプがポイントのステンカラーコート後ろにレザーテープを施したバックシャンデザインです。レザーテープと同素材のベルトでウエストマークも出来ます。《商品に関しまして》お取扱い上のご注意合成皮革品は、着用・クリーニング保管により徐々に劣化する性質を持ち合わせておりますので、ご了承下さい。(ネップ糸・スラブ糸使い製品)この製品の生地に糸ムラ、織ムラ、色ムラが多く見られますのは、素材の風合いを重視した物です。この点をご了承下さい。◆Mサイズ身幅55肩幅40.5着丈128.5そで丈59重量750g◆税込価格 26,400円



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