新品未使用♪ ロンドンインポート 赤と白のレースコントラストが美しいワンピース

ご覧いただきありがとうございます(´▽`)送料無料☆コメントなし即ご購入大歓迎です♪プロフィールをご一読ください。大人気UKブランドLipsyLondonインポート♪赤と白のコントラストがとても美しいレーシーワンピースです。白地に美しい赤白の総レースが重ねてあります。短めボレロやカーデに合わせたらとてもキュートです♡夏に向けて大活躍のアイテムです。新品未使用です♪【詳細情報】ヨーロッパ34サイズS(目安日本サイズ7号くらい)着丈約80cm(肩から)身幅約38cmウエスト64cmポリエステル100%白の裏地付き※素人採寸・自宅保管品でありますことをご了承ください。#lipsy#London#リプシイ#ワンピース#フラワー#インポート#二次会#女子会#リゾート#お出かけ#大人可愛い#飲み会



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