ジョンストンズ　ストール

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商品詳細
ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング 別注チェックストールカラーブラックサイズ全長約180cm幅約59cm素材タグを切って使用していた為、正確な素材が分かりません。（カシミア100%版ではないのは確かです）この点を了承して頂ける方のみご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate532977.html
http://narcologia.ru/goods/capitation250208.html
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