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ジョンストンズ　ストール
商品番号 W27486369527
商品名

ジョンストンズ　ストール
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 4,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング　別注チェックストールカラーブラックサイズ全長約180cm幅約59cm素材タグを切って使用していた為、正確な素材が分かりません。（カシミア100%版ではないのは確かです）この点を了承して頂ける方のみご購入お願い致します。
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