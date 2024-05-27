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商品詳細
5年ほど前に購入し、1シーズンのみ使用しました。汚れは何ヶ所か少し黒くなっている箇所がありますがいずれも目立たない程度です。汚れ箇所は写真で青丸で囲っています。サイズ：H28cm×W24/42cm×D16cm持ち手：37cmショルダー：110-126cm調節：有取外し：可開閉：マグネット式開閉2：ファスナー式[外側]ファスナーポケット：1カードポケット：1[内側]ファスナーポケット：1オープンポケット：2スナップボタンポケット：1ショルダーバッグとしても使える2WAY大きく開閉する開き口が出し入れにとっても便利で見た目以上に大容量です。#TORYBURCH#トリーバーチ#レディース#ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/competitive39781.html
http://narcologia.ru/goods/reflector366064.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion844778.html
TORY BURCH トリーバーチ ハーフムーンストライプサッチェル
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