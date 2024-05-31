黒蝶真珠 三越 バロック ブラックパール SV ネックレス K14WG ピアス ...

黒蝶真珠バロックブラックパールSVネックレスK14WGピアス母の持ち物で三越で購入した、黒蝶真珠と聞いております。エクボやサークルがございますが、こちらは本真珠の証でもございますので安心してご購入いただけるかと思います♡▼状態購入当時からなのか、パールに小キズ？あります。また金具に少々の小キズあります。中古品にご理解の上ご購入お願い致します。▼サイズ・SVネックレス長さ約46cmパール約8.0〜12.0mm・K14WGピアスパール約9.4㎜※素人採寸なので多少の誤差がある場合がございます。他にもパール多数、出品してますので見にきて下さい♫良いものあるかもですよ(^-^)↓↓↓↓↓↓↓↓#♡CowCow♡パール一覧はこちらです58,000#42Y1186#0002#42Y1187#005#42Y



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