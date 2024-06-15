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商品詳細
サイズ 70×208cmジャガード織りなので、両面の柄の使用でき、また厚みのある立体的な生地が魅力です。ショールとしてだけではなく、テーブルセンターや壁掛けに、また、肌寒い時の膝掛けに
http://narcologia.ru/goods/response356642.html
http://narcologia.ru/goods/kindness802305.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric93345.html
ジャガード織りショール カシミール産
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