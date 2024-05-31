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振袖・袴・訪問着用草履/和装草履フリーサイズ　草履・バッグセット
商品番号 B99845271766
商品名

振袖・袴・訪問着用草履/和装草履フリーサイズ　草履・バッグセット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 7,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは新品の厚底草履バッグの2点セットでございます。成人式の振袖や卒業式の袴にピッタリ！訪問着にも使っていただけます。☑︎サイズ：FREE実寸[約]：長さ24cm×幅7.5cm高さ(約)：つま先4.5cm、かかと8.5cm☑︎バッグサイズ実寸[約]：長さ21cm×幅12.5cm高さ11.5cmしっかり高さもあり可愛いレース生地が特徴的で、和装のコーディネートをよりドレスアップしてくれます！安定感もしっかりしていて、鼻緒部分は柔らかく長時間の着用でも痛くなりにくいです＾＾※化粧箱無しです。丁寧に梱包をし、発送をさせていただきます。予めご理解の上、ご購入いただきますよう宜しくお願いいたします。
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