【美品】ATAO スリモヴィトロ L字ファスナー長財布 アンティークルビー

ATAOslimoアタオスリモヴィトロATAO史上最薄ウォレット1万円ジャストサイズ長財布ロングウォレットコンパクトスリムL字ファスナージップロゴプレート金プレートエナメルステンドグラスレディースアパレルブランド小物財布定価¥29,700(税込)○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだ気持ちよくご愛用頂ける全体的にとても綺麗な状態です。※あくまでもUSED品となりますので、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。○付属品なし(本体のみとなります)○サイズ縦約9.5cm横約18cm厚み約1cm平置き外寸。着画はお断りいたします。○仕様外側ファスナーポケット×1L字ファスナー開閉内側お札入れ×2小銭入れ×1フリーポケット×3○カラーアンティークルビーゴールド金具金○素材エナメルレザー牛革○購入元大手ブランド買取店(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○その他ご購入前にプロフィールをご確認下さい。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#ブランド専門Chakoの財布※文字の後ろを「1マス空けてブランド名を入れる」と、お好きなブランドのみを纏めて検索＆閲覧ができます。また、右にある絞り込みで【現在販売中】なども選択可能です。管理番号：635060608s



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