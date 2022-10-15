鸛帆布 ショルダーバック

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鸛帆布ショルダーバックになります。未使用ですが、裏側にあまり目立たない汚れがあります。自宅保管品となりますので、その他にも思わぬ箇所に汚れなどある場合があります。神経質な方のご購入はお控えください。定価￥15000―ほどだったと思います。保証書もありますが、効力については分かりかねます。縦約30cm、横約24cm、マチ約9cm。(本体部分。)素人採寸となります。ショルダー紐は調整可能です。リサイクル段ボールに入れて発送致しますので、ご理解頂ける方のご検討をお願いします。