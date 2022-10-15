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鸛帆布 ショルダーバック
商品番号 L39333474677
商品名

鸛帆布 ショルダーバック
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鸛帆布ショルダーバックになります。未使用ですが、裏側にあまり目立たない汚れがあります。自宅保管品となりますので、その他にも思わぬ箇所に汚れなどある場合があります。神経質な方のご購入はお控えください。定価￥15000―ほどだったと思います。保証書もありますが、効力については分かりかねます。縦約30cm、横約24cm、マチ約9cm。(本体部分。)素人採寸となります。ショルダー紐は調整可能です。リサイクル段ボールに入れて発送致しますので、ご理解頂ける方のご検討をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector378164.html
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