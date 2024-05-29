\u0026g'aime ショートブラウス

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\u0026g'aime(アンジェム)のショートブラウスです。現在こちらのチャコールグレーはzozotown上では売り切れとなっています。定価8,690円で購入しました。キャミソールやタンクトップを中に着てスカートやパンツとの合わせやキャミワンピースと合わせて夏にも、長袖インナーにも合わせられるので春や秋にも着れるようなブラウスです。チャコールグレーなので重たくなりすぎず、着回しが効くようなアイテムかと思います。タグは切ってしまっていますが、新品未着用です。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地