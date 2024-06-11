BALENCIAGA 半袖Tシャツ 海外品

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）BALENCIAGA海外品です海外品の為サイズフリーサイズ海外品でも大丈夫な方のみご購入お願いします3枚目にもある通り黒い点みたいなのがあります購入時からあるものになります。カラー···ホワイト
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