美品☆Chez toi フェミニンバッドウイングスリーブ 袖コンシャスブラウス

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在庫確認と、帰省のため発送が遅くなってしまう事があるので、ご購入前に必ずメッセージください。よろしくお願いします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋袖にたっぷりとしたボリュームのあり、シアー感のある素材の今年トレンドのブラウスカットソーです。透け感のある素材がとても涼やかで、これ一枚で今年顔になれる一枚です♡♡前後どちらでも着ることが出来ます♡着丈65cmくらい綿100%一度着用の美品ですが、あくまでも私感ですのでご理解ある方のみお願いいたしますm(__)m評価が厳しい方はご遠慮ください。☆自宅保管ですので、ご理解いただける方お願いしますm(__)mプロフィール必読でお願いします(^-^)コメントがまぎれて見逃してしまうことがあるので、買う気のない\"いいね\"はご遠慮ください＜(__)＞購入が無い場合1週間くらいで削除して再出品することあります。いいねよりコメント頂ければありがたいです☆質問大歓迎です。納得して購入して頂きたいので、わからないこと、不安なことなど、どんなことでもご質問ください。できるだけ丁寧にお答えしたいと思います。ゆったりした作りなので、アズノウアズオオラカや、スーパーハッカ、ビターシロップ、サブストリート、マーブルシュッド、RU、イネド、インディヴィ、コムサデモード、組曲、23区、自由区など大きいサイズをお探しの方にもおすすめです。#イエナ#IENA#ジャーナルスタンダード#journalstandard#スピックアンドスパン#spickandspan#フレームワーク#FRAMeWORK#JOURNALSTANDARDrelume#ジャーナルスタンダードレリューム#IENASLOBE#イエナスローブ#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ#グリーンレーベルリラクシング#ビューティアンドユース#ビームスボーイ#シップス#SHIPS#フリークスストア#bshop#ビショップ#beams#ビームス#フリークスストア#ナノユニバース#アーバンリサーチ#シンゾーン#デプレ#トゥモローランド#アダムエロペ#ティアラ#ドレステリア