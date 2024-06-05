新品 未使用 タグ付き ティアラ Tiara ブラウス オフホワイト

数年前に購入し、着用機会がないままクローゼットに保管しておりました。これからの季節活躍すると思います。当方好みが変わり、着用機会がないため出品いたします。新品未使用ですが、保管皺があります。ご理解頂ける方のご購入お願いいたします。無地オフホワイト春夏秋七分袖ポリエステル88%・ポリウレタン12%14300円



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