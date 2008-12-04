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ラルフローレン ポロシャツ レディース
商品番号 J82315983817
商品名

ラルフローレン ポロシャツ レディース
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(o^^o)人気のビックポニーのポロシャツです‼︎●商品名：RalphLaurenレディース　ポロシャツ●ブランド：RalphLauren●カラー：ネイビー●サイズ：実寸約着丈62￼￼✖️袖丈16✖️胸囲84（アメリカンサイズS）　　　　※素人採寸ですので若干の差異はご容赦ください。●購入：店舗●状態：表、裏は綺麗。　　　　目立ったダメージはありません。　　　　詳細はお写真にてご確認下さい。あくまで個人的な感想なので、神経質な方、中古品にご理解頂けない方はご遠慮ください！宜しくお願い致します(o^^o)
http://narcologia.ru/goods/enquire572989.html
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