ラルフローレン ポロシャツ レディース

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(o^^o)人気のビックポニーのポロシャツです‼︎●商品名：RalphLaurenレディース ポロシャツ●ブランド：RalphLauren●カラー：ネイビー●サイズ：実寸約着丈62￼￼✖️袖丈16✖️胸囲84（アメリカンサイズS） ※素人採寸ですので若干の差異はご容赦ください。●購入：店舗●状態：表、裏は綺麗。 目立ったダメージはありません。 詳細はお写真にてご確認下さい。あくまで個人的な感想なので、神経質な方、中古品にご理解頂けない方はご遠慮ください！宜しくお願い致します(o^^o)
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