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- 美品！！ ヤマハ YAMAHA NP-12B 電子キーボード ピアノ
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商品詳細
YAMAHANP-12Bヤマハ#ヤマハ#YAMAHANP_12B2020年1月に購入した物です一度触りましたがすぐ使わなくなり箱にしまってありました。写真の通り、かなり綺麗な状態だと思います。最後の写真のキーボードのところに、薄いキズ？があります。ご確認よろしくお願いします。美品ではありますが、あくまでも中古品のため、すこしホコリやキズ汚れはご理解ください。写真に写っているものが全てとなります。こちらの商品が入っていた段ボール箱に入れて発送いたします。発送の関係上、段ボール箱の角が潰れたりキズついたりすることがあるそうです、あくまで中の電子ピアノを守るための梱包材ですのでそちらはご了承くださいませ。
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