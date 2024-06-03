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ヴィンテージ　昭和レトロ　半袖ブラウス　チューリップ花柄刺繍　日本製フリーサイズ
商品番号 U69951987569
商品名

ヴィンテージ　昭和レトロ　半袖ブラウス　チューリップ花柄刺繍　日本製フリーサイズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。(番号:D25)ショート丈　80s90s　シャツ　レアヴィンテージビンテージvintageホワイト　丸襟　フリル#ふくちゃんのレディース★フォロー割ご購入前に「フォロー割お願いします」とコメントして頂いた方のみ値引きさせて頂きます。①2000〜4999円まで200円割引き②5000〜9999円までは300円割引き③10000以上500円割引き■状態目立った傷や汚れなし※使用感や凄い細かな汚れなどがある場合があります。完璧な状態を求める方（古着にご理解のない方など）はご遠慮ください。■生産国日本製■サイズフリーサイズ※細かい記載は写真に掲載あります。○ゆうゆうメルカリ便もしくはらくらくメルカリ便にて匿名配送致します。○24時間以内の配送を心がけております。○値下げ交渉大歓迎です！お気軽にコメントください！
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