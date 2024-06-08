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RED VALENTINO キャミソール
商品番号 W90653126889
商品名

RED VALENTINO キャミソール
ブランド名 レッドヴァレンティノ
特別価格 税込 13,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドヴァレンティノキャミソールサイズ　38平置き採寸身幅　約39センチ丈　約50センチ　(ストラップ長さ調整可能)ヴァレンティノブティックジャパン数年前ブティックで購入2回程着用しましたアニマルレース
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