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トランプ大統領　銀貨　2オンス　99.9 トランプ銀貨
商品番号 E71485902571
商品名

トランプ大統領　銀貨　2オンス　99.9 トランプ銀貨
ブランド名 Espare
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント/購入前に、プロフィール及び下記必読頂き、ご了承の方のみご購入下さい。GoldenStateMintより直接個人輸入した商品の出品です。こちら同封割引-180円対象商品です。品位：999％の純銀製重量：2オンス発行：GoldenStateMint状態：未使用※GoldenStateMintホームぺージ抜粋茶封筒へ簡易梱包でのネコポスか、ゆうパケットminiポストでの発送になります。梱包が必要な方は、購入前にご連絡頂きましたら＋350円にて宅急便コンパクトへ変更が可能です。製造、梱包、輸送時に生じる振動により、キズやスポットなどが生じている場合が御座います。スターウォーズ銀貨#くまジロウ専用出品中↑様々な銀貨などのリンクになります。＃トランプ銀貨　＃トランプ銅貨　＃テスラ銀貨　＃リンカーン銀貨＃オバマ銀貨　＃30枚の銀貨＃アステカ銀貨　＃ヘラ銀貨　＃ハリーポッター銀貨＃007銀貨　＃スーパーマン銀貨　＃ET銀貨＃イーグル銀貨　＃メイプル銀貨　＃ウィーン銀貨　＃ブリタニア銀貨　＃カンガルー銀貨＃バットマン銀貨　＃パックマン銀貨＃ミッキー銀貨＃シンプソンズ銀貨＃遊戯王銀貨＃ストリートファイター銀貨＃ソニック銀貨　＃ルーニー・テューンズ銀貨＃チェコライオンの銀貨＃玄武銀貨や朱雀銀貨＃オリンポスの神々銀貨＃ウナとライオン銀貨アメリカンイーグル　イーグル銀貨くまジロウ専用出品中
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